Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ημέρα και η ώρα του Game 5 στο Σ.Ε.Φ.

Έπειτα από συγκλονιστική μάχη δύο παρατάσεων στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού, οδηγώντας τη σειρά των τελικών της GBL σε πέμπτο παιχνίδι.

Πλέον το πρωτάθλημα θα κριθεί το Σάββατο (13/6) στις 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.