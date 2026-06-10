Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ημέρα και η ώρα του Game 5 στο Σ.Ε.Φ.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με του Ολυμπιακού έπειτα από δύο παρατάσεις και οδήγησε τη σειρά των τελικώ της GBL σε πέμπτο παιχνίδι. Η ημέρα και η ώρα του καθοριστικού Game 5.
Έπειτα από συγκλονιστική μάχη δύο παρατάσεων στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού, οδηγώντας τη σειρά των τελικών της GBL σε πέμπτο παιχνίδι.
Πλέον το πρωτάθλημα θα κριθεί το Σάββατο (13/6) στις 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.