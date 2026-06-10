Μπαρτζώκας: «Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας και πήραμε λάθος αποφάσεις στο τέλος»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR με 92-86 σε ένα απίθανο παιχνίδι με δύο παρατάσεις στο «T-Center», και πλέον η σειρά οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι στο Σ.Ε.Φ.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις λάθος επιλογές που πήραν οι παίκτες του, ειδικότερα στο σημείο που οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν στο +5.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. Όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς. Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».