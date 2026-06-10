· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Μπαρτζώκας: «Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας και πήραμε λάθος αποφάσεις στο τέλος»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Game 4 από τον Παναθηναϊκό AKTOR (92-86), αποτέλεσμα που οδηγεί τη σειρά των τελικών σε πέμπτο παιχνίδι.

Μπαρτζώκας: «Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας και πήραμε λάθος αποφάσεις στο τέλος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR με 92-86 σε ένα απίθανο παιχνίδι με δύο παρατάσεις στο «T-Center», και πλέον η σειρά οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι στο Σ.Ε.Φ.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις λάθος επιλογές που πήραν οι παίκτες του, ειδικότερα στο σημείο που οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν στο +5.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. Όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς. Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:50 GREEK BASKET LEAGUE

Μήτογλου: «Δείξαμε πόσο καλοί παίκτες είμαστε, τεράστια η στήριξη από τον κόσμο»

23:47 GREEK BASKET LEAGUE

Βεζένκοφ: «Σίγουρα πήραμε λάθος επιλογές, θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε στο Game 5

23:41 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Θέλουμε τον τίτλο εκεί – Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια»

23:31 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group L: Φαβορί η Αγγλία, η τελευταία παράσταση του Μόντριτς, ο Παναμάς και η Γκάνα

23:29 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Ματαρό 14-12: Στον τελικό του LEN Champions League οι «ερυθρόλευκες»

23:25 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για κούπα

23:25 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας και πήραμε λάθος αποφάσεις στο τέλος»

23:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ημέρα και η ώρα του Game 5 στο Σ.Ε.Φ.

23:15 GREEK BASKET LEAGUE

Η «παράταση» του Game 4 live από το Telekom Center Athens

23:09 GREEK BASKET LEAGUE

Νέος... πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό: Πρόβλημα στον αγκώνα ο Λεσόρ

22:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group K: Η τελευταία ευκαιρία του CR7, η Κολομβία και η μάχη Ουζμπεκιστάν - Κονγκό

22:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group J: Αργεντινή για πρωτιά, στη μάχη της πρόκρισης Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας