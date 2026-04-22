Super League Play Out: Πήρε φωτιά η μάχη της παραμονής - Η βαθμολογία και τα ματς που απομένουν
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 22:31
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στα Play Out της Super League μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής, αλλά και τα παιχνίδια που θα κρίνουν την παραμονή.

Η τέταρτη αγωνιστική των playouts της Super League έβγαλε κερδισμένο τον Αστέρα AKTOR, καθώς από την τελευταία θέση σκαρφάλωσε στη 12η, ήτοι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ωστόσο η μάχη συνεχίζεται καθώς έχει προβάδισμα ενός βαθμού από την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό. Πολύ πιο ασφαλής νιώθει ο Ατρόμητος στους 37, ενώ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας έχουν οι Κηφισιά και Παναιτωλικός.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4
ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-1

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 37
10.Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 30
12.Αστέρας Τρίπολης 25
13.Πανσερραϊκός 24
14.ΑΕΛ Novibet 24

Αναλυτικά το πρόγραμμα μέχρι και το φινάλε των playouts:

5η αγωνιστική: Κυριακή 26 Απριλίου

16:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
18:00 Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

6η αγωνιστική: Σάββατο 2 Μαΐου

17:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
17:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

7η αγωνιστική: Σάββατο 9 Μαΐου

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

8η αγωνιστική: Τρίτη 12 Μαΐου

19:00 Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: Σάββατο 16 Μαΐου

19:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Μαΐου

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR


