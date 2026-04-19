Μεντιλίμπαρ: «Σκοράραμε πρώτοι κι αυτό έκρινε το ματς»

Ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο οποίο τη διαφορά έκανε το γεγονός πως προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, περιέγραψε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τη διαφορά της ομάδας του που ήταν το γεγονός πως μετέτρεψε τις ευκαιρίες της σε γκολ, γι’ αυτό και πήρε τη μεγάλη νίκη.

Αναλυτικά:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ήταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτοι και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς.

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νίκη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ, Μένουν 4 ματς αλλα νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακός πάντα στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση του και τη δύναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».