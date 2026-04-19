Μπενίτεθ: «Ένα δικό μας λάθος άλλαξε τα πάντα»
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 23:45
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Ένα δικό μας λάθος άλλαξε τα πάντα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε το 0-1 στο ντέρμπι – «Να παίζουμε πάντα για τη νίκη».

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-0 στην έδρα του απ’ τον Ολυμπιακό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στις δηλώσεις του στο λάθος που έφερε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Αναλυτικά:

«Καταρχάς, να σταθούμε στο 0-1 που ήταν ένα δικό μας λάθος που άλλαξε τα πάντα. Ως τότε ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και ανοιχτό.

Στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερη κατοχή μπάλας, ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, κάναμε κάποια σουτ, προσπαθήσαμε, δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε.

Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και παίζουμε για τη νίκη, όπως σήμερα. Κάποια στιγμή ήμασταν στο -9 από τον Λεβαδειακό και μπήκαμε στην τετράδα. Τα πράγματα είναι απλά, να παίζουμε μόνο για τη νίκη».

 



