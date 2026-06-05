Συναγερμός στη Βραζιλία: Εκτός αποστολής ο Νεϊμάρ!

Εκτός αποστολής για τον φιλικό αγώνα με την Αίγυπτο έμεινε ο Νεϊμάρ και αυτό έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στις τάξεις της Εθνικής της Βραζιλίας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 34χρονος αστέρας της Σάντος τέθηκε εκτός για την κυριακάτικη αναμέτρηση, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του ενόψει της πρεμιέρας της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον Κάρλος Αντσελότι να μη σκέφτεται ούτε γι… αστείο πιθανή απουσία του από τη διοργάνωση.