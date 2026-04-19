ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τα γκολ Κοϊτά και Πινέδα που φέρνουν πιο κοντά τον τίτλο για την Ένωση
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 19 Απριλίου 2026, 19:57
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

Σαφές προβάδισμα για τη νίκη στο ντέρμπι των «Δικέφαλων» πήρε η ΑΕΚ με τα γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά και του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μαυριτανός επιθετικός ήταν ο άνθρωπος που έφερε ακόμα πιο κοντά την Ένωση στην κατάκτηση του φετινού τίτλου στην Super League, μια και στο 73ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσος πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή του «Δικέφαλου του Βορρά», έκανε ωραία ατομική ενέργεια και με δυνατό σουτ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τσιφτσή.

Επτά λεπτά αργότερα ήταν η... σειρά του Ορμπελίν Πινέδα να «χτυπήσει» για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όταν έφυγε στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή των φιλοξενούμενων και με όμορφο πλασέ, νίκησε τον Τσιφτσή και διαμόρφωσε το 3-0.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Το 2-0 με τον Κοϊτά!

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Το 3-0 με τον Πινέδα!



