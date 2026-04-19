ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το αυτογκόλ του Κεντζιόρα που άνοιξε το σκορ για την Ένωση
Οnsports Τeam 19 Απριλίου 2026, 18:56
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το αυτογκόλ του Κεντζιόρα που άνοιξε το σκορ για την Ένωση

Προβάδισμα στο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ πήρε στο πρώτο ημίχρονο η Ένωση με το αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα.

Το πρώτο… βήμα για την κατάκτηση μιας σημαντικής νίκης στη «μάχη» για την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena».

Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς παίρνοντας… ρυθμό από τους οπαδούς στην εξέδρα παρουσίασε περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και ευτύχησε να προηγηθεί λίγο μετά το πρώτο μισάωρο.

Συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρομπέρτο Περέιρα θέλησε να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά, ο Τόμας Κεντζιόρα στην προσπάθειά του να διώξει, ήρθε σε επαφή με τη μπάλα, της άλλαξε λίγο πορεία και την έστειλε στην εστία του Αντώνη Τσιφτσή που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Το 1-0 για την ΑΕΚ!



