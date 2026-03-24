Super League: Το πρόγραμμα των play outs - Αυλαία με Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet
Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των δέκα αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί η μάχη της παραμονής.
Στην πρεμιέρα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Asteras AKTOR-ΑΕΛ, Κηφισιά-Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός-Ατρόμητος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το παιχνίδι στην Τρίπολη, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να μειώσουν άμεσα τη διαφορά, ενώ οι φιλοξενούμενοι μπορούν να κάνουν σημαντικό βήμα για την παραμονή.
Η τελευταία αγωνιστική περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΑΕΛ και Παναιτωλικός-Asteras AKTOR, εφόσον μέχρι τότε η μάχη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας παραμένει ανοιχτή.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα των play outs
Κλήρωση Stoiximan Super League Playouts θέσεις 9-14#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playouts pic.twitter.com/4yTPBaYkdj— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Η βαθμολογία στα play outs
Ατρόμητος 29
Κηφισιά 27
Παναιτωλικός 26
ΑΕΛ Novibet 23
Πανσερραϊκός 17
Asteras AKTOR 17