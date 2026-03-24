Super League: Το πρόγραμμα των play outs - Αυλαία με Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των δέκα αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί η μάχη της παραμονής.

Στην πρεμιέρα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Asteras AKTOR-ΑΕΛ, Κηφισιά-Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός-Ατρόμητος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το παιχνίδι στην Τρίπολη, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να μειώσουν άμεσα τη διαφορά, ενώ οι φιλοξενούμενοι μπορούν να κάνουν σημαντικό βήμα για την παραμονή.

Η τελευταία αγωνιστική περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΑΕΛ και Παναιτωλικός-Asteras AKTOR, εφόσον μέχρι τότε η μάχη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας παραμένει ανοιχτή.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των play outs

Η βαθμολογία στα play outs

Ατρόμητος 29

Κηφισιά 27

Παναιτωλικός 26

ΑΕΛ Novibet 23

Πανσερραϊκός 17

Asteras AKTOR 17