ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Μιχαηλίδη, εκτός με Βόλο – «Κλειστά» χαρτιά από Λουτσέσκου

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ένιωσε ενόχληση στο γόνατο και τέθηκε εκτός από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον τελευταίο αγώνα της regular season στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μιχαηλίδη, ο οποίος αισθάνθηκε ενόχληση στο γόνατο κι έτσι τέθηκε εκτός μάχης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο δεν θα έχει επίσης στη διάθεση του τον Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος εκτίει ποινή καρτών. Επίσης, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ζίβκοβιτς και Κένι, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Βόλο, με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν πάνω στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες του επικείμενου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Εκτός μάχης είναι κι ο Λούκα Ιβανούσετς λόγω καρτών, καθώς κι ο Γιάννης Μιχαηλίδης , ο οποίος είχε μια ενόχληση στο γόνατο.

Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο».