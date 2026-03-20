ΠΑΟΚ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για Γιακουμάκη κόντρα στον Βόλο
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 17:03
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Θετικά ήταν τα νέα από την προπόνηση της Παρασκευής (20/03) του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Έλληνα επιθετικό να ανεβάζει στροφές, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του για συμμετοχή στο παιχνίδι στο «Πανθεσσαλικό».

Αντίθετα, οι Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Τζόντζο Κένι συνέχισαν τη θεραπεία τους και παραμένουν εκτός.

Η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, στη συνέχεια ασκήσεις τακτικής τόσο σε επιθετικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο, ενώ ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (21/03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για τον Βόλο.



