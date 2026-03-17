Ολυμπιακός: «Υπάρχει ενδιαφέρον από κορυφαία κλαμπ για τον Μουζακίτη»

Οnsports Team

Οι ατζέντηδες του Χρήστου Μουζακίτη μίλησαν στην As για την εξέλιξη του νεαρού μέσου του Ολυμπιακού αλλά και το μέλλον του.

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη βρίσκεται στο... ραντάρ αρκετών ευρωπαϊκών κλαμπ.

Προτάσεις στον Ολυμπιακό έγιναν, από το περασμένο καλοκαίρι, παρά ταύτα ο νεαρός διεθνής μέσος παρέμεινε στο λιμάνι. Δεν αποκλείεται σε λίγους μήνες τα δεδομένα ν' αλλάξουν, αν και όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του στην «As», Βασίλης Ρόβας, «αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένος μόνο στο παρόν.»

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο «ο ολοκληρωμένος 19χρονος Έλληνας μέσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεταγραφικών φημών από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία» κάτι, που παδέχθηκαν και οι εκπρόσωποί του στη συνέντευξη που παραχώρησαν.

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνει μια αναγέννηση, σε μεγάλο βαθμό χάρη στο νεανικό ταλέντο και τη δουλειά προπονητών, όπως οι Ισπανοί που εργάζονται στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα ονόματα που τραβούν την προσοχή εδώ και μήνες είναι ο 19χρονος μέσος, Χρήστος Μουζακίτης» γράφει στον προλογό του ο συντάκτης του κειμένου και συνεχίζει:

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν ξανά καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του ΟΦΗ, πετυχαίνοντας ένα από τα γκολ. Από τότε που κατέκτησε το Youth League με τον σύλλογο του Πειραιά πριν από δύο χρόνια, ο μέσος βρίσκεται στο "ραντάρ" σκάουτερ από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ανήκει σε μια νέα γενιά ποιοτικών Ελλήνων παικτών, μαζί με ονόματα όπως ο Τζολάκης, ο Κωστούλας και ο Καρέτσας.»

Μιλώντας με τους Βασίλη Ρόβα και Θεόφιλο Καραογλανίδη για το μέλλον του και την εξέλιξή του υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναφέρθηκε: «Ξεκίνησε να δουλεύει μαζί του όταν ήταν 17 ετών. Ήρθε ένας έμπειρος προπονητής από ένα κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά η νεαρή ηλικία του δεν τον εμπόδισε.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ υψηλά στάνταρ και τον έχει βοηθήσει να ωριμάσει και να ενσωματώσει νέες έννοιες στο παιχνίδι του. Αυτά είναι παιχνίδια όπου το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί· πρέπει να είσαι τακτικά οξυδερκής, γιατί αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Έχει βελτιώσει την τακτική του αντίληψη.

Το να παίζει με λίγες επαφές τον έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο. Να ξέρει να παίζει γρήγορα, αλλά με ακρίβεια και σκοπό. Αυτό τον έχει βοηθήσει να έχει και ένα “plan B” στο παιχνίδι του. Όχι μόνο να επικεντρώνεται στην κυκλοφορία της μπάλας, κάτι στο οποίο στον Ολυμπιακό, ως κυρίαρχη ομάδα στην Ελλάδα, είσαι συνηθισμένος.

Πρόκειται επίσης για το να αποδίδεις σε διαφορετικούς τύπους αγώνων, ευρωπαϊκά παιχνίδια ή απέναντι στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, όπου πρέπει να δείξεις και άλλα στοιχεία, χρήσιμα για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος», υποστήριξε ο Βασίλης Ρόβας.

Και συνέχισε με αφορμή την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων από τον Ολυμπιακό, σε Youth League και Conference League: «Ήταν ένα διπλό επίτευγμα που επιβεβαίωσε τη δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό, τόσο στις ακαδημίες όσο και στην πρώτη ομάδα.

Αυτοί και ο ΠΑΟΚ, που αποτελούν πρωταγωνιστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό τους, και αυτό δημιουργεί ανταγωνισμό για τις άλλες μεγάλες ομάδες, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ώστε να εξελιχθούν και να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός ανεβάζει τα στάνταρ για όλους», δήλωσε ο Ρόβας.

Τη φετινή σεζόν, ο Μουζακίτης δοκιμάστηκε στο υψηλότερο επίπεδο στο Champions League και η εξέλιξή του φάνηκε ιδιαίτερα στον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Ήταν ένα πολύ αντιπροσωπευτικό παιχνίδι των δυνατοτήτων του, στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο.

Ήταν ένα ματς μέγιστης έντασης, εξαιρετικά απαιτητικό σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, τόσο τακτικά όσο και σωματικά. Πέρα από τη συνήθη ψυχραιμία και ποιότητά του με την μπάλα, έδειξε ότι μπορεί να κάνει καλές αμυντικές και επιθετικές μεταβάσεις.

Έδειξε καλή φυσική παρουσία και θάρρος στις προσωπικές μονομαχίες. Όμως όλα αυτά είναι μέρος της εξέλιξής του, γιατί θέλει να γίνει όλο και πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Θέλει να γίνει καλύτερος αθλητής. Πολλοί μπορεί να επικεντρώνονται στις φάσεις ενός αγώνα, αλλά εκείνος θέλει να είναι πλήρης, και αυτό είδαμε· απέδωσε εξαιρετικά σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης», ανέφερε ο ατζέντης του.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμη και πριν κλείσει τα 18, ο Μουζακίτης έχει εξασφαλίσει θέση βασικού τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αλλά είναι τελειομανής. Δεν κοιτά πέρα από το παρόν. Θέλει να βελτιωθεί στον σύλλογό του και γνωρίζει ότι το μέλλον του εξαρτάται από το να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο για την τωρινή του ομάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το όνειρό του είναι κάποια μέρα να αγωνιστεί σε έναν μεγάλο σύλλογο, όταν φτάσει μια επίσημη πρόταση στον σύλλογό του που να είναι συμφέρουσα για όλες τις πλευρές», πρόσθεσε ο Ρόβας.

Τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες, φήμες από σχεδόν κάθε γωνιά της Ευρώπης κάνουν λόγο για πιθανή μεταγραφή του «αστεριού» του Μεντιλίμπαρ. Στην Ισπανία, έχουν αναφερθεί ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Βιγιαρεάλ. Στην Ιταλία, οι μεγάλες ομάδες (Γιουβέντους, Νάπολι, Μίλαν, Ίντερ κ.λπ.) και από άλλες χώρες, έχουν επίσης εμφανιστεί μεταγραφικά σενάρια.

Από το πριβάλλον του παραδέχονται για το ενδιαφέρον των κορυφαίων κλαμπ, αλλά όπως επισημαίνεται από τον ατζέντη του ο ίδιος παραμείνει προσεκτικός και επικεντρωμένος στο τώρα.

«Ο Χρήστος είναι εντυπωσιακά ώριμος για την ηλικία του. Είναι συγκεντρωμένος στο παρόν, όχι στο μέλλον. Υπάρχουν ακόμη μερικά παιχνίδια πρωταθλήματος, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, που δίνει απευθείας πρόκριση στο Champions League.

Έχουν υπάρξει διερευνητικές επαφές και ενδιαφέρον από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά για να συζητηθούν αυτά πρέπει να περιμένουμε το τέλος της σεζόν και την κατάλληλη στιγμή ώστε όλες οι πλευρές να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία», επισημαίνει ο Ρόβας, αναδεικνύοντας τον Μουζακίτη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Πέρα από το ταλέντο, που μερικές φορές προκύπτει τυχαία, υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Πρώτον, πολλοί Έλληνες παίκτες έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό και αυτό τους έχει δώσει αυτοπεποίθηση. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές βλέπουν ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση από την ελίτ και ότι είναι εφικτό να φτάσεις στην κορυφή αν είσαι σοβαρός με το επάγγελμά σου.

Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλέον πιο επαγγελματικό επίπεδο δουλειάς. Πολλοί προπονητές έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν καθοδηγήσει παίκτες και άλλους προπονητές. Οι ποδοσφαιριστές έχουν μάθει περισσότερα.

Η Ελλάδα ιστορικά ήταν γνωστή για την παραγωγή αμυντικών παικτών—στόπερ ή μέσων. Όμως τα τελευταία χρόνια το ταλέντο έχει απελευθερωθεί, με δημιουργικούς παίκτες να αναδεικνύονται. Τώρα βλέπουμε επιθετικούς και εξτρέμ.»