Παναθηναϊκός: Αποχαιρετά τη Λεωφόρο με σπουδαία ματς - Οι τρεις τελευταίοι αγώνες στην ιστορική έδρα

Η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία για τον Παναθηναϊκό στην ιστορική έδρα του - Ποιες θα είναι οι τελευταίες αναμετρήσεις των «πράσινων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

O Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο νέο του «σπίτι», στον Βοτανικό, το 2027, δηλαδή την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει σελίδα τον σύλλογο και να του δώσει μια διαφορετική δυναμική.

Τη φετινή σεζόν, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την έχει περάσει ανάμεσα σε ΟΑΚΑ, όπου δίνει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και Λεωφόρο, όπου αγωνίζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3), έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αλλάξει έδρα για τη σεζόν 2026-2027 και να αφήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αυτό σημαίνει πως, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, τα εναπομείναντα ματς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων θα είναι και τα τελευταία που θα δώσει ο σύλλογος στην ιστορική του έδρα!

Και μιλάμε για τρία ματς με τεράστιο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ντέρμπι των Play Offs της Super League απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν το μεγάλο αντίο του «τριφυλλιού» στη Λεωφόρο.

Απομένει να δούμε, βέβαια, τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα προημιτελικά ή ακόμα και στα ημιτελικά του Europa League, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ΟΑΚΑ θα λειτουργήσει κανονικά για αυτά τα ματς.