ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τη μάχη της Κρήτης

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (14/3, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν περιθώρια για απώλειες, καθώς πλησιάζει η έναρξη των playoffs.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους 54 βαθμούς, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ και δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Έτσι, στόχος είναι το απόλυτο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει την επιστροφή στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Εκτός πλάνων του Βάσκου τεχνικού βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ απουσιάζει και ο τιμωρημένος Μπρούνο. Από την αποστολή έμεινε εκτός και ο Αντρέ Λουίζ, ως δεύτερος μη κοινοτικός.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Τζολάκης, με τους Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και τους Ορτέγκα και Ροντινέι στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή ο Μουζακίτης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός λόγω της απουσίας του Έσε, ενώ για την άλλη θέση υποψήφιοι είναι οι Σιπιόνι, Γκαρθία και Νασιμέντο.

Στην επίθεση, ο Ζέλσον Μαρτίνς φαίνεται να έχει εξασφαλισμένη θέση στα άκρα, όπως και ο Ελ Κααμπί στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά για τις υπόλοιπες θέσεις, με τον Τσικίνιο και τον Ταρέμι να διεκδικούν ρόλο πίσω από τον Μαροκινό επιθετικό, ενώ για την άλλη πλευρά της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Ποντένσε, με τους Νασιμέντο και Τσικίνιο να αποτελούν επίσης επιλογές, ανάλογα με τις αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ.