EuroLeague: Διέγραψε τη δημοσίευση με την τάπα του Μπαντιό στο Ναν

Η EuroLeague διέγραψε απ’  όλες τις πλατφόρμες της τη δημοσίευση με την τάπα του Μπαντιό στο Ναν, που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του Game 1 των play-offs ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια. 

Ο Κέντρικ Ναν είχε σχολιάσει κάτω από τη δημοσίευση της EuroLeague για τη φάση του μπλοκ του Μπαντιό, με τη διοργανώτρια αρχή να παίρνει την απόφαση να «κατεβάσει» το post σε όλες τις πλατφόρμες των social media.

Συγκεκριμένα ο αστέρας του Παναθηναϊκού, έγραψε: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».

