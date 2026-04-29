Ναν για την τάπα του Μπαντιό: «Δεν θα έπεφτα έτσι άμα ήταν καθαρό μπλοκ»
Το μπλοκ που δέχθηκε από τον Μπράνκου Μπαντιό σχολίασε ο Κέντρικ Ναν, ξεκαθαρίζοντας πως του έχει γίνει φάουλ στη συγκεκριμένη φάση.
Με βίντεο στα social, η EuroLeague δημοσίευσε τη φάση με το μπλοκ του Μπράνκου Μπαντιό στον Κέντρικ Ναν, με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού να σχολιάζει κάτω από το post: «Μπλοκ; Δεν θα έπεφτα έτσι με τέτοιο μομέντουμ από ένα καθαρό μπλοκ» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε παρακάτω τη φάση και την αντίδραση του Αμερικάνου: