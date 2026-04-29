Σορτς στο Onsports: «Με τον Γιαννακόπουλο δίπλα σου θες να παίξεις πιο σκληρά, να δώσεις τα πάντα»

Ο Τι Τζέι Σορτς βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό με τη λήξη της κανονικής περιόδου και μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Μονακό για τα play-in, ήταν κομβικός και στο break που έκαναν οι «πράσινοι» στη Βαλένθια για το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Ο 28χρονος Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους (8 από αυτούς στο δεύτερο ημίχρονο), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 10 βαθμούς αξιολόγησης σε 21 λεπτά συμμετοχής, πετυχαίνοντας σημαντικά καλάθια στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε αποκλειστικά στο Onsports και αρχικά αναφέρθηκε στα κλειδιά της νίκης επί της Βαλένθια: «Ήμασταν ενωμένοι. Είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο τα πράγματα δυσκόλεψαν, αλλά μείναμε ενωμένοι. Βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος, κάναμε μεγάλες άμυνες και πήραμε το πρώτο παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι πλέον ο Παναθηναϊκός πήρε το πλεονέκτημα έδρας από την αντίπαλό του υποστήριξε: «Είναι σίγουρα σημαντικό να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Ξέρουμε τι είναι ικανή να κάνει αυτή η ομάδα. Μας νίκησαν στο ΟΑΚΑ νωρίτερα φέτος, οπότε δεν μπορούμε να τους πάρουμε αψήφιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή η νοοτροπία είναι απλώς να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι, να πάμε ένα παιχνίδι τη φορά και τώρα θα επικεντρωθούμε στο Game 2».

Στη συνέχεια ο Σορτς αναφέρθηκε στη βιντεοκλήση του Σλούκα στα αποδυτήρια πριν το τζάμπολ: «Όλοι ξέρουμε πόσα σημαίνει για εμάς ο αρχηγός μας. Γνωρίζουμε την εμπειρία που φέρνει, την ηγεσία που προσφέρει για να μας προσεγγίσει, να μας δώσει θετική ενέργεια πριν το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικός. Είχαμε μια συνομιλία στο FaceTime, στα αποδυτήρια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μας είπε πόσο μας πιστεύει. Είναι λοιπόν καλό που είναι σε καλή διάθεση. Προφανώς παίζουμε και γι' αυτόν. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό».

Τέλος για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπε: «Ήταν πολύ σημαντικό να τον έχουμε εδώ. Όταν το «μεγάλο αφεντικό» είναι εδώ και σου δείχνει τη στήριξή του, σου δίνει την ενέργεια του, σε κάνει να θες να παίξεις ακόμα πιο σκληρά. Τον έβλεπα να είναι δίπλα στον πάγκο, να φωνάζει, να μάς δίνει την ενέργειά του. Βασικά είναι σαν να τον έχουμε μαζί μας στο παρκέ. Όταν το βλέπω αυτό με κάνει να θέλω να παίξω πιο σκληρά και να δώσω τα πάντα για την ομάδα».