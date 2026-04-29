Ανάλυση: Πως ο Παναθηναϊκός «έκοψε» τον ρυθμό της Βαλένθια

Ανάλυση: Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του. Παρουσιάστηκε απόλυτα διαβασμένος και επικράτησε της Βαλένθια στην επιβλητική «Roig Arena», κάνοντας το break και το 1-0 στη σειρά. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, έχοντας να διαχειριστεί την κομβική απουσία του Κώστα Σλούκα, κατάφερε να «κόψει» πολλά από τα «ατού» των Ισπανών, φτάνοντας σε μια νίκη - δήλωση.

«Κόπηκε» ο ρυθμός της Βαλένθια

Οι «πράσινοι» τακτικά παίρνουν πολύ καλό βαθμό. Ο Εργκίν Αταμάν και οι συνεργάτες του, παρουσιάστηκαν απόλυτα διαβασμένοι με ξεκάθαρη στόχευση. Ήθελαν να οδηγήσουν τις «νυχτερίδες» σε επιθέσεις μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, ώστε να μη τους δώσουν το ρυθμό. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, τα κατάφεραν και η Βαλένθια αναγκάστηκε σε πολλές περιπτώσεις να πάει σε επιθέσεις που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένη.

Εκτός του Μοντέρο και του Κοστέλο, η Βαλένθια δεν διαθέτει «clutch» σουτέρ, όμως ο ρυθμός και η… ισπανική σχολή τους «προστάζει» να παίζουν με το λεγόμενο «run and gun», ιδιαίτερα στην έδρα τους. O Παναθηναϊκός κατάφερε με το αργό τέμπο, να τους βγάλει εκτός ρυθμού. Η Βαλένθια έχασε πολλά ξεμαρκάριστα σουτ, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά, τα πήρε μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και αυτό έχει τη σημειολογία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μόλις 14 πόντοι που βρήκαν οι Ισπανοί σε κατάσταση επιθετικού transition.

Τα double teams πάνω στον Ναν

Η Βαλένθια είχε ξεκάθαρο στόχο: Ο Ναν να έχει πάντα δύο παίκτες μπροστά του μετά από pnr και να μην του επιτρέψουν να περάσει αριστερά. Ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός, πήρε «τραβηγμένες» προσπάθειες που του βγήκαν, ωστόσο έχει μεγάλη αξία να δούμε, τι χώρους δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.



Όπως βλέπουμε, σε κατάσταση απομόνωσης / pick and roll, ο Ναν έχει δύο παίκτες της Βαλένθια μπροστά του. Τελευταίος στη weak side είναι ο Τόμσον, ο οποίος έχει vision τον Γκραντ, ενώ ο Όσμαν έχει το baseline cut αν η μπάλα πήγαινε στον Γκραντ, ή να μείνει στη γωνία για να εκτελέσει μετά από έξτρα πάσα.

Οι Ισπανοί σε γενικότερο πλαίσιο, είχαν αποφασίσει να αναγκάσουν τον Ναν να πασάρει. Ο Αμερικανός -όπως είπαμε- βρέθηκε σε καλό βράδυ, όμως η παρακάτω φωτογραφία, δείχνει πως σε κάθε του επαφή, έβρισκε πάντα δύο αμυντικούς, δημιουργώντας χώρο εκτέλεσης, στην προκειμένη περίπτωση, στον Όσμαν.

Τα hedge-out της Βαλένθια την «πλήγωσαν»

Τόσο στην περίπτωση του Ναν, όσο και σε εκείνη του Γκραντ, η Βαλένθια ξεκίνησε με hedge-out στα «πράσινα» pick and rolls. Ο Παναθηναϊκός είχε διαβάσει εξαιρετικά τις καταστάσεις, αφού με την απουσία Σλούκα και φυσικά μετά τον Ναν, ήταν δεδομένο πως ο Γκραντ θα ήταν εκείνος που θα έπαιρνε σημαντικό ρόλο στις εκτελέσεις και στη δημιουργία.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ανά περιπτώσεις, έστεινε side pick and roll, έχοντας «υπερφορτώσει» τη weak side. Κάλλιστα υπήρχε πλαίσιο για απευθείας πάσα στον ψηλό (εν προκειμένου στον Λεσόρ), αλλά το vision του Γκραντ αλλά και η κακή περιστροφή των Ισπανών «έβγαζαν» συνεχώς μόνο του τον παίκτη των 45 μοιρών. Το «Τριφύλλι» ήταν σχετικά εύστοχο πίσω από το τρίποντο, οπότε αυτές οι επιλογές ήταν και αποτελεσματικές.

Ο slasher Σορτς και το off ball motion του Χουάντσο

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σορτς ήταν καταπληκτικός. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός και που του έλειψε - λόγω της διαχείρισης - σε αρκετά παιχνίδια. Εκτός από τους πόντους, την ταχύτητα και τη γρήγορη μεταφορά μπάλας, ο Αμερικανός δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του.

Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κάλλιστα το δίδυμο Σορτς - Χουάντσο. Η ταχύτητα του πρώτου και η οξυδέρκεια και η ικανότητα στο off ball motion του δεύτερου, μπορούν πραγματικά να δώσουν σοβαρές επιθετικές επιλογές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραπάνω φωτογραφία, μετά από ένα drive του Σορτς, έπειτα από pick and pop του Χέις - Ντέιβις. Ο Σορτς πέρασε, ο Ντέιβις κράτησε τον αμυντικό του έξω, έκανε το drive και είδε τέσσερις παίκτες της Βαλένθια να κλείνουν. Αυτόματα τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ξεμακάριστοι.

Στη συγκεκριμένη φάση ο Χουάντσο κόβει στην πλάτη του αμυντικού του και βάζει το καλάθι.

Σαν συμπέρασμα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «κόψει» από τη Βαλένθια το δυνατό της σημείο, τον ρυθμό και γι’ αυτό τον λόγο πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Όπου ρυθμός, μπορείτε να βάλετε: επίθεση στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα και επιθετικό transition.