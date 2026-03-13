Άρης: Χωρίς Γκαρέ και τους τραυματίες

Με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών (14/3, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, που θα αναζητήσει την παρθενική του νίκη στο τρίτο του ματς στον πάγκο του Άρη, έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί. Εκτός είναι ο τιμωρημένος Μπέντζαμιν Γκαρέ που αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι Τίνο Καντεβέρε, Φρέντρικ Γένσεν, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Νόα Σούντμπεργκ και Γκαμπριέλ Μισεουί.

Πιθανότατα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νοά Φαντιγκά που συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις ενώ πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η επιστροφή στη δράση για τον Τάσο Δώνη. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο Χάμζα Μεντίλ θα εκτίσει την τιμωρία του, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 22/3, 19:00).