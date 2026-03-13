Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Λεβαδειακό
Οnsports Team 13 Μαρτίου 2026, 19:05
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Χωρίς τρεις βασικούς παίκτες του κάνει τα πλάνα του για τον σημαντικό αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση της Τούμπας την Κυριακή (15/3, 18:00) με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής –προτελευταίας για την κανονική διάρκεια– του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Τζόντζο Κένι, Γιώργος Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία, κάτι που σημαίνει πως δεν προλαβαίνουν να τεθούν στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για το ματς κόντρα στους Βοιωτούς.

Θα κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμοι για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής, κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (Κυριακή 22/3, 19:00), παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει δεδομένα ο τιμωρημένος Λούκα Ιβανούσετς.

Το Σάββατο (14/3) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved