Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1: «Άλωσε» την Ερμούπολη με Πασαλίδη

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ελλάς Σύρου και πρόσθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League 2.

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη να βρίσκει δίχτυα στο 27ο λεπτό. Ο 30χρονος αμυντικός πέτυχε το γκολ που έμελλε να κάνει τη διαφορά, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και βάζοντας τις βάσεις για ένα σημαντικό τρίποντο.

Η επιτυχία αυτή επέτρεψε στη Νίκη Βόλου να ανέβει προσωρινά στην 8η θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας παράλληλα στους δύο βαθμούς την απόσταση από την 6η Ελλάς Σύρου. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δίνει βαθμολογική ανάσα στους Βολιώτες ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζάχι, Πρεβεζιάνος (76' Κρέτση), Μπάμπης (81' Γεμιστός), Τσιαντούλας (62' Τακεσιάν), Οτσοβέτσι (76' Φελίσιο), Φαϊζάλ (62' Νίνο), Μπουλλάρι.

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Ρινγκ, Τζίμας, Χάμοντ (67' Πλέγας), Ομεονγκά (79' Εππας), Λίγδας (58' Μακρυγιάννης), Παμλίδης (67' Πολέτο), Μάντζης (79' Λουκίνας).