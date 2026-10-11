Μπαρτζώκας: «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο rotation - Να βγουν μπροστά τα παιδιά που παίζουν λιγότερο»

Στην ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια στην άμυνα αλλά και στην ενσωμάτωση όλων των παικτών του ρόστερ μέσω του rotation στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου, δίνοντας το σύνθημα για την απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια στον Κολοσσό για την εξαιρετική του εμφάνιση, ενώ εξήγησε τη σημασία του να βρίσκουν χρόνο και ρυθμό οι παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κολοσσό, έκανε μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Καλή εκτέλεση επιθετική με αποτέλεσμα να σουτάρουν παραπάνω από 35 τρίποντα. Βάλανε νομίζω τα 18, είχαν 50%, αλλά δεν πιστεύω ότι έπαιξαν τυχαία. Ίσα ίσα δημιουργούσαν καλές προϋποθέσεις, εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια. Από την άλλη, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους, χωρίς υψηλά ποσοστά. Έχουμε την ικανότητα αυτή και οι παίκτες θεώρησαν ότι με κάποιον τρόπο θα κερδίσουμε όπως και έγινε.

Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να είμαστε πιο συμπαγείς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο όταν είχαμε ανοίξει τη διαφορά πολύ, δώσαμε 5 κατοχές στα χέρια τους και δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην παίζουμε σοβαρά για 40 λεπτά. Αλλά και πάλι, η νίκη είναι νίκη. Συγχαρητήρια και νομίζω ότι οποίος παρακολούθησε το ματς από την τηλεόραση, γιατί από εδώ δεν το παρακολούθησε κανείς, ήταν μία καλή ευκαιρία για να δει καλό μπάσκετ. Ας επικεντρωθούμε τώρα εμείς στο ματς της Τρίτης, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και να δούμε τι θα γίνει».

Για το αν αγχώθηκαν όταν μειώθηκε η διαφορά: «Δεν πιστεύω να αγχωθήκαμε. Δεν νομίζω ότι έπεσε η διαφορά κάτω από 6-7 πόντους είναι η αλήθεια. Και όταν έγινε αυτό, αμέσως πήγε 11 και 15 η διαφορά. Αυτό που χρειάζεται είναι rotation. Δηλαδή, χρειάζεται όλοι όσοι μπαίνουν να συνεισφέρουν. Καταλαβαίνω, ότι είναι πολλά παιδιά που έχουν να παίξουμε μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί εμείς όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, είτε ήταν Super Cup ημιτελικός και τελικός, είτε παιχνίδια EuroLeague, είτε Super Cup της Ευρωλίγκας, ήταν παιχνίδια τα οποία απαιτήθηκε κάποιο συγκεκριμένο rotation και αυτήν την στιγμή πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και άλλους παίκτες, που παρόλο κάνουν προπόνηση έχουν να παίξουν πολύ καιρό.

Οπότε αυτό που θα θέλαμε είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια να παίζονται πιο αποτελεσματικά περισσότερο χρόνο οι παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στην EuroLeague. Τους οποίους τους πιστεύουμε πολύ, όλους όσους παίξανε σήμερα. Και τον Καραγιαννίδη, τον Πλώτα και τον Μπουρνελές. Πιστεύουμε πολύ, δουλεύουν πολύ καλά στην προπόνηση και πρέπει να βρίσκουν ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια. Καταρχήν να βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει και μετά οι ίδιοι να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Νομίζω, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια είναι το rotation να μην μειώνει το επίπεδο του πως παίζουμε αμυντικά και επιθετικά».