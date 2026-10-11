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Superleague 2: Αναβολή στο Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΕ Ζάκυνθος λόγω καιρικών συνθηκών

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν τον αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Superleague 2: Αναβολή στο Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΕ Ζάκυνθος λόγω καιρικών συνθηκών
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Αναβάλλεται ο αγώνας Αναγέννηση Καρδίτσας- ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος για την 6η αγωνιστική της Super League 2 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η γηπεδούχος ομάδα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν τον αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Ως εκ τούτου ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου ενώ η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η σημερινή αναμέτρηση αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο αγώνας μεταφέρεται για αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για την ώρα διεξαγωγής θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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