Superleague 2: Αναβολή στο Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΕ Ζάκυνθος λόγω καιρικών συνθηκών

Αναβάλλεται ο αγώνας Αναγέννηση Καρδίτσας- ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος για την 6η αγωνιστική της Super League 2 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η γηπεδούχος ομάδα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν τον αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Ως εκ τούτου ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου ενώ η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η σημερινή αναμέτρηση αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο αγώνας μεταφέρεται για αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για την ώρα διεξαγωγής θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.