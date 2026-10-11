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ΠΑΟΚ – Άρης 70-68: Πήρε το ντέρμπι ο «Δικέφαλος» - «100άρα» ο Παναθηναϊκός, «διπλό» κι ο Ολυμπιακός!

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 70-68 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός πέτυχε «100άρα», ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός, σε αγώνες για τη 2η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1

ΠΑΟΚ – Άρης 70-68: Πήρε το ντέρμπι ο «Δικέφαλος» - «100άρα» ο Παναθηναϊκός, «διπλό» κι ο Ολυμπιακός!
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Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έχοντας πρώτη σκόρερ την Πέιτζ με 20 πόντους.

Κορυφαία, πάντως, ήταν η Μάγια Μάρσαλ, η οποία στο ντεμπούτο της ήταν εντυπωσιακή, έχοντας 18 πόντους και μάζεψε 19 ριμπάουντ. Για τον Άρη, η Ντάιερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ η Ουίλιαμς είχε κι εκείνη 16 πόντους.

Εύκολο έργο είχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 108-62 των Πανθήρων, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας της Καβάλας στη μεγάλη κατηγορία. Για τις νικήτριες, η Κέιβ πέτυχε 21 πόντους, ενώ για τις γηπεδούχες οι Χόμπι και Κέλι σημείωσαν από 20.

Οι «πράσινες» έκαναν το «2 στα 2», όπως κι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αμύντα, επικρατώντας με 68-60. Η Χριστινάκη, η Μάλι και η Λάμπερτ ήταν οι κορυφαίες για τις «ερυθρόλευκες», ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων η Κρίος σημείωσε 24 πόντους.

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