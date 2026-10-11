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Λυκογιάννης: «Κάναμε σοβαρή προσπάθεια - Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα»

Οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη μετά την ήττα του Κολοσσού Ρόδου από τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Λυκογιάννης: «Κάναμε σοβαρή προσπάθεια - Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα»
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Την πρώτη του ήττα στη φετινή Stoiximan GBL γνώρισε ο Κολοσσός, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί των Ροδιτών στη SUNEL Arena για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Νησιώτες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια στα Άνω Λιόσια, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα, με τον Άρη Λυκογιάννη να στέκεται στο συγκεκριμένο κομμάτι στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

Για το παιχνίδι: «Να σταθούμε στο τελευταίο τετράλεπτο, που πλησιάσαμε στους 6 πόντους και είχαμε ευκαιρία να βάλουμε πίεση στον Ολυμπιακό. Χάσαμε 4 βολές, κάναμε 4 λάθη και ο Μοντέρο έβαλε μεγάλα σουτ. Είμαι ευχαριστημένος γενικά, κάναμε σοβαρή προσπάθεια, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, σουτάραμε καλά.»

Για τα συνεχόμενα ματς του Κολοσσού: «Είναι δύσκολη η διαχείριση. Τραυματίστηκε και ο Ευσταθιάδης και δε θα τον έχουμε στο ευρωπαϊκό ματς. Πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς».

Για τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα, αυτοματισμούς, στο πλέιμείκερ έχει δύο νέα πρόσωπα και αυτό θα δυσκόλευε οποιαδήποτε ομάδα. Όταν προσαρμοστούν αυτοί θα διεκδικήσει τους τίτλους».

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