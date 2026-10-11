Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 99-83: Ο Μοντέρο συστήθηκε με «30αρα» και οι Πειραιώτες έκαναν το 2/2

Σε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού και τρομερής παραγωγικότητας στη SUNEL Arena, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον εκπληκτικό Ζαν Μοντέρο να συστήνεται με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο στο ελληνικό πρωτάθλημα, σταματώντας στους 30 πόντους σε 23' λεπτά συμμετοχής.

Οι Πειραιώτες διπλασίασαν τις νίκες τους στη GBL και πλέον επικεντρώνονται στην επερχόμενη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τα παιχνίδια κόντρα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Παρά την ήττα, ο Κολοσσός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στα Άνω Λιόσια, ευστοχώντας συνολικά σε 18 τρίποντα με ποσοστό της τάξεως του 50%. Πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη ήταν ο Πέιτον Γουίλις με 13 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Γιώργος Καμπερίδης με 12 και 4/6 τρίποντα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά με τον Φουρνιέ και πήρε το προβάδισμα με τη βοήθεια του Νετζήπογλου και στις δύο άκρες του παρκέ για το 18-12. Ο Κολοσσός αντέδρασε και φτάνοντας τα έξι εύστοχα τρίποντα στην περίοδ μείωσε σε 20-19. Ο Μοντέρο με τρίποντο στο τέλος έκλεισε το δεκάλεπτο στο 27-22 και το +5 για τους «ερυθρόλευκους».

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Κολοσσός συνέχισε να στέκεται εξαιρετικά και με ένα σερί 6-0 πλησίασε στους 5 πόντους για το 46-41. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με τον Τζορτζ Πάπας και έκλεισε την περίοδο με ένα δικό του επιθετικό ντεμαράζ 8-0 και κύριο εκφραστή τον Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός σκόραρε στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το 54-41 και στέλνοντας τους «ερυθρόλευκους» στα αποδυτήρια με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς (+13).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο με ένα 4-0 σερί για το 58-41. Ωστόσο, ο Κολοσσός έβγαλε εξαιρετική αντίδραση. Οι Ροδίτες συνέχισαν το κρεσέντο τους από την περιφέρεια και με το 13ο τους τρίποντο από τον Τσιακμά ροκάνισαν τη διαφορά μέχρι τους 7 πόντους για το 74-67, πριν έρθει ο Ζαν Μοντέρο για να διαμορφώσει το 77-67, επαναφέροντας το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» σε διψήφια επίπεδα.

Με αιχμή του δόρατος τον Γουίλις, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη του Ολυμπιακού και μείωσαν μέχρι και τους 6 πόντους για το 86-80, βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι.

Ωστόσο, στην κρίσιμη καμπή ο Ολυμπιακός βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις, ο Μοντέρο έδωσε πολύτιμες ανάσες, ο Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο για το 91-80, ενώ το τελικό 99-83 σφράγισε την δεύτερη νίκη των «ερυθρόλευκων» στη Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83

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