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Μπαρτζώκας: «Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας - Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Γιάννης Χονδρός

Μπαρτζώκας: «Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας - Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς»
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Προβληματισμένος από την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena, στηλιτεύοντας τα διαδοχικά λάθη της ομάδας του αλλά και την αμυντική συμπεριφορά στην περιφέρεια.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στα σημεία όπου οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν τη συγκέντρωσή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαχείριση της επόμενης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague που ακολουθεί δεν δικαιολογεί την απώλεια σοβαρότητας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Δε θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγγαρεία, καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς στην Ευρωλίγκα. Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά πήγε στους 17-18 πόντους και κάναμε 5 σερί λάθη.

Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα (18/36), σούταρε με υψηλό ποσοστό σε ένα ματς χωρίς πρέπει για εκείνους. Αλλά έτσι θα γίνεται πάντα με εμάς.

Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς , πιο σοβαροί για να μην χρειάζεται να παίζουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Δεν έπαιξε γρήγορα ο Κολοσσός, είχε καλές εκτελέσεις. Είχαν εύκολες πάσες και εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα ματς τόσα τρίποντα με αυτό το ποσοστό».

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