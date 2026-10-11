Μπαρτζώκας: «Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας - Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς»

Προβληματισμένος από την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena, στηλιτεύοντας τα διαδοχικά λάθη της ομάδας του αλλά και την αμυντική συμπεριφορά στην περιφέρεια.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στα σημεία όπου οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν τη συγκέντρωσή τους, υπογραμμίζοντας πως η διαχείριση της επόμενης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague που ακολουθεί δεν δικαιολογεί την απώλεια σοβαρότητας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Δε θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγγαρεία, καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς στην Ευρωλίγκα. Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά πήγε στους 17-18 πόντους και κάναμε 5 σερί λάθη.

Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα (18/36), σούταρε με υψηλό ποσοστό σε ένα ματς χωρίς πρέπει για εκείνους. Αλλά έτσι θα γίνεται πάντα με εμάς.

Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς , πιο σοβαροί για να μην χρειάζεται να παίζουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Δεν έπαιξε γρήγορα ο Κολοσσός, είχε καλές εκτελέσεις. Είχαν εύκολες πάσες και εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα ματς τόσα τρίποντα με αυτό το ποσοστό».