Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι «αιωνίων» της Super League με τη... γλώσσα των αριθμών

Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, με τους αριθμούς να αποτυπώνουν την παράδοση και να δίνουν μια διαφορετική διάσταση στη μεγάλη αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στους «πράσινους», αμφότερες στα περσινά playoffs. Αρχικά επικράτησαν με 2-0 στη Λεωφόρο και στη συνέχεια με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είχε αποσπάσει ισοπαλία 1-1 τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 είχε φύγει νικητής από τον Πειραιά με 1-0.

Εκείνη η νίκη έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί οκτώ αγώνων του Ολυμπιακού, το οποίο είχε ξεκινήσει τον Μάιο του 2024 και περιλάμβανε τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες, ανεξαρτήτως έδρας.

Τα ρεκόρ και τα πιο χαρακτηριστικά σκορ

Η τελευταία αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ καταγράφηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά στις ευρύτερες νίκες, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει με 4-0 στις 26 Φεβρουαρίου 1967. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει πανηγυρίσει δύο νίκες με 4-1, το 1960 και το 1987, καθώς και δύο με 3-0, το 2014 και το 2023. Το παιχνίδι με τα περισσότερα γκολ ήταν η νίκη των «πράσινων» με 4-3 στις 25 Φεβρουαρίου 1990.

Στη λίστα με τα συχνότερα σκορ των μεταξύ τους αναμετρήσεων, ξεχωρίζουν οι νίκες του Ολυμπιακού με 1-0 και οι ισοπαλίες με 1-1, οι οποίες έχουν εμφανιστεί από 14 φορές. Ακολουθεί το 0-0 με εννέα παρουσίες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επικρατήσει με 2-1 σε οκτώ περιπτώσεις. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει με 1-0 και 2-1 από πέντε φορές.

Η παράδοση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Στις 74 αναμετρήσεις πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες μετρούν 33 νίκες, έναντι 25 ισοπαλιών και 16 νικών του Παναθηναϊκού. Η διαφορά αποτυπώνεται και στα γκολ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν σημειώσει 95 και τους «πράσινους» 71. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 29 από αυτά τα παιχνίδια, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μην δεχθεί γκολ σε 16 αναμετρήσεις στο ίδιο γήπεδο.

Οι αριθμοί του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός