Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπαιξε τένις με… τηγάνι στη Σανγκάη (video)

Λίγο πριν από την αναμέτρησή του με τον Τέιλορ Φριτζ στο Masters 1000 της Σανγκάης, ο Έλληνας τενίστας τράβηξε τα βλέμματα με έναν ασυνήθιστο τρόπο, αφήνοντας στην άκρη την κανονική του ρακέτα.

Ο Τσιτσιπάς έπαιξε με παιδιά που παρακολουθούσαν την προπόνησή του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες «ρακέτες» και φτάνοντας μέχρι και στο… τηγάνι.