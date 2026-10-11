Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπαιξε τένις με… τηγάνι στη Σανγκάη (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε για λίγο τη ρακέτα και δοκίμασε μια διαφορετική… εκδοχή του τένις, παίζοντας με παιδιά που παρακολουθούσαν την προπόνησή του.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπαιξε τένις με… τηγάνι στη Σανγκάη (video)
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Λίγο πριν από την αναμέτρησή του με τον Τέιλορ Φριτζ στο Masters 1000 της Σανγκάης, ο Έλληνας τενίστας τράβηξε τα βλέμματα με έναν ασυνήθιστο τρόπο, αφήνοντας στην άκρη την κανονική του ρακέτα.

Ο Τσιτσιπάς έπαιξε με παιδιά που παρακολουθούσαν την προπόνησή του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες «ρακέτες» και φτάνοντας μέχρι και στο… τηγάνι.

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