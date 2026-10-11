Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπαιξε τένις με… τηγάνι στη Σανγκάη (video)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε για λίγο τη ρακέτα και δοκίμασε μια διαφορετική… εκδοχή του τένις, παίζοντας με παιδιά που παρακολουθούσαν την προπόνησή του.
Λίγο πριν από την αναμέτρησή του με τον Τέιλορ Φριτζ στο Masters 1000 της Σανγκάης, ο Έλληνας τενίστας τράβηξε τα βλέμματα με έναν ασυνήθιστο τρόπο, αφήνοντας στην άκρη την κανονική του ρακέτα.
Ο Τσιτσιπάς έπαιξε με παιδιά που παρακολουθούσαν την προπόνησή του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες «ρακέτες» και φτάνοντας μέχρι και στο… τηγάνι.