Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena.
Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην «κεκλεισμένων των θυρών» SUNEL Arena και διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 2-0 και συνεχίζουν αήττητοι μαζί με Καρδίτσα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό AKTOR και Περιστέρι.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων 85-74
Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός 59-84
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 99-83
Η βαθμολογία: