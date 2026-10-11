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Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου στη SUNEL Arena.

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού
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Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην «κεκλεισμένων των θυρών» SUNEL Arena και διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 2-0 και συνεχίζουν αήττητοι μαζί με Καρδίτσα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό AKTOR και Περιστέρι.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Περιστέρι - Ηρακλής 91-89

Μαρούσι - Μύκονος 79-82

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73

Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων 85-74

Άρης - ΑΕΚ 88-58

Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός 59-84

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 99-83

Η βαθμολογία:

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