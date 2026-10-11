Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική της Super League K19, όπου έκανε το «5 στα 5», έχοντας 19-0 τέρματα.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα από την έναρξη με ωραίο ποδόσφαιρο.

Η κυριαρχία της αποτυπώθηκε στον πίνακα του σκορ στο 21’ όταν ο Φραντζεσάκης σέντραρε και ο Αργυρίου με κεφαλιά σημείωσε το 1-0. Οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 40’, με τον Γκολφίνο να παίρνει ιδανική ασίστ από τον Αργυρίου και να σημειώνει το 2-0.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ είναι ο αγώνας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, την ερχόμενη Τετάρτη (14/10) στις 14:00, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.