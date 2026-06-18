Νίκη Βόλου: Ανακοινώθηκε ο Βασίλης Μάντζης

Ο Βασίλης Μάντζης συμφώνησε με τη Νίκη Βόλου και θα δώσει έξτρα λύσεις στην επιθετική γραμμή της θεσσαλικής ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Μάντζη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 34χρονος επιθετικός, γεννημένος στις 04/12/1991 στο Γραμματικό Αττικής, έπαιξε για πρώτη φορά ποδόσφαιρο με τη Ραμνούς Γραμματικού, μετά ακολούθησε η Μάχη Μαραθώνα από την οποία μεταπήδησε στην Τριγλία Ραφήνας σε εθνική κατηγορία.

Ακολούθησαν οι ομάδες των Χανίων και του Βόλος ΝΠΣ, με τον οποίο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της κατηγορίας, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την άνοδο στην Α’ Εθνική.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κύπρο και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού Λευκωσίας, με τον οποίο ήταν φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου, για να επιστρέψει στην Ελλάδα αγωνιζόμενος με τον Ιωνικό, με τον οποίο σημείωσε ρεκόρ γκολ (6) σε 7 αναμετρήσεις στα playouts.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή συνεχίστηκε στην Τρίπολη, φορώντας τη φανέλα του Αστέρα για να ακολουθήσει ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Την περσινή περίοδο αγωνίστηκε στην ομάδα της Καλαμάτας με την οποία μέτρησε 10 τέρματα σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο με τους Μεσσήνιους. Συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα του μετρά 304 παρουσίες, 83 τέρματα και 18 ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Βασίλη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για τη μεταγραφή του ο Βασίλης Μάντζης δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, που επέστρεψα στον Βόλο μετά από έξι χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, που η ομάδα της Νίκης Βόλου μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Εύχομαι να πετύχουμε τους στόχους μας για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο της ομάδας μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».