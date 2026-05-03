Γ Εθνική: Ολοταχώς για Super League 2 ο Πανθρακικός, μεγάλες νίκες για τον Πύργο και την Ζάκυνθο

Ο Πανθρακικός έκανε αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή του στη Super League 2, καθώς επικράτησε στην Κομοτηνή με 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς και διατήρησε το απόλυτο νικών στον Α’ όμιλο.

Ελπίδες στη μάχη της ανόδου διατήρησε και η Ελασσόνα που επικράτησε 2-1 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου στην Κατερίνη.

Ο Β’ όμιλος πήρε... φωτιά μετά από τα ματς της τρίτης αγωνιστικής. Ο ΠΑΣ Πύργος ανέβηκε πρώτος με 5 βαθμούς, καθώς επικράτησε εντός έδρας 1-0 του Άρη Πετρούπολης που έμεινε στους 4 πόντους.

Η Ζάκυνθος από την πλευρά της πήρε τεράστιο διπλό στο Μοσχάτο κόντρα στον Εθνικό, επικρατώντας 1-0 και έφτασε επίσης τους 4 βαθμούς.

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο

Εθνικός Κεραμιδίου – Ελασσόνα 1-2

Πανθρακικός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πανθρακικός 9

Απόλλων Καλαμαριάς 6

Ελασσόνα 3

Εθνικός Κεραμιδίου 0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Β’ όμιλο

Εθνικός – Ζάκυνθος 0-1

ΠΑΣ Πύργος – Άρης Πετρούπολης 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πύργος 5

Άρης Πετρούπολης 4

Ζάκυνθος 4

Εθνικός 2

* Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου κερδίζουν την άνοδο στη Super League 2