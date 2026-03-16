Super League 2: Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας» (vid)

Ντελίριο ενθουσιασμού στο κατάμεστο γήπεδο της Καλαμάτας για την άνοδο της ομάδα της "Μαύρης Θύελλας" στη Super League 1 - Στη φιέστα ανόδου βρέθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς

Μια μεγάλη στιγμή που περίμενε η πόλη της Καλαμάτας για 26 ολόκληρα χρόνια, έγινε πραγματικότητα. Μετά τη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού Β’, η ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια και επιστρέφει επίσημα στα «σαλόνια» της Super League 1.

Η φιέστα ανόδου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, με χιλιάδες φιλάθλους να γεμίζουν τις κερκίδες και να αποθεώνουν την ομάδα της πόλης, τη «Μαύρη Θύελλα».

Η γιορτή ξεκίνησε με χορευτικό πρόγραμμα από τον Μικρασιατικό Χορευτικό Σύλλογο, ενώ τα παιδιά των ακαδημιών δημιούργησαν έναν διάδρομο τιμής για τους πρωταθλητές.

Η ΠΑΕ τίμησε το παρελθόν απονέμοντας το πρώτο μετάλλιο στον Γιάννη Παπαδόπουλο, αδελφό του ιστορικού προέδρου Σταύρου Παπαδόπουλου. Ακολούθησαν οι απονομές μεταλλίων στους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση από τον Πέτρο Μαρτσούκο και τον Χαράλαμπο Σταμούλη, ενώ οι κερκίδες δονούνταν από ρυθμικά συνθήματα υπέρ της ομάδας.

Η «Μαύρη Θύελλα» γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους. Ντελίριο ενθουσιασμό υπήρξε όταν ο αρχηγός και η ομάδα σήκωσαν το κύπελλο.

Σαμαράς για την άνοδο της Καλαμάτας: Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στην Α’ Εθνική

Το παρών στη φιέστα έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε δήλωση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

«Η επιμονή του προέδρου, η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφεραν εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στην Α’ Εθνική» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.