· Μπράιτον Χοβ Άλμπιον

Ξανά βασικός για την Μπράιτον ο Κωστούλας

Ο Έλληνας επιθετικός θα αγωνιστεί για έβδομη σερί φορά βασικός με τους «γλάρους».

Ξανά βασικός για την Μπράιτον ο Κωστούλας
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Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Φάμπιαν Χιούρτσελερ, καθώς βρίσκεται ξανά στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον για την αναμέτρηση με τη Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Έλληνας επιθετικός θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης των «γλάρων», καταγράφοντας την έβδομη συνεχόμενη παρουσία του στην ενδεκάδα της αγγλικής ομάδας.

https://www.instagram.com/p/DeUHhs1NVNL/
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