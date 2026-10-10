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Προσωρινός αποκλεισμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας

Έρευνα για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας στο πρόσφατο παράθυρο του Nations League έχει ξεκινήσει η ομοσπονδία της χώρας. Προσωρινά εκτός εθνικής ο CR7!

Προσωρινός αποκλεισμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας
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Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, καθώς η πειθαρχική επιτροπή προχώρησε στον προσωρινό αποκλεισμό του 41χρονου σταρ από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ξεκινώντας κατεπείγουσα έρευνα για την αποχώρησή του από την αποστολή.

Η κρίση στις σχέσεις των δύο πλευρών κλιμακώθηκε μετά την απόφαση του Πορτογάλου επιθετικού να εγκαταλείψει το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, εκφράζοντας τη δυσφορία του για το γεγονός ότι παρέμεινε στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί.

Η πορτογαλική ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα, ανακοινώνοντας την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, έχει επιβληθεί ποινή προσωρινού αποκλεισμού στον Κριστιάνο, ενώ το διάστημα της οριστικής του τιμωρίας θα καθοριστεί μόλις εκδοθεί το τελικό πόρισμα των αρμόδιων οργάνων.

H ανακοίνωση

«Την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο, κατόπιν σύσκεψης του Τμήματος Μη Επαγγελματιών, στις 9 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό τη διερεύνηση οποιασδήποτε πειθαρχικής σημασίας των γεγονότων που συμμετείχαν στις 7 Οκτωβρίου. Με την επιφύλαξη της αυτόματης προληπτικής αναστολής στην οποία υπόκειτο μέχρι την ημερομηνία διαπίστωσης, καθορίστηκε η μη αυτόματη προληπτική αναστολή του παίκτη και αποδόθηκε ο επείγων χαρακτήρας της διαδικασίας».

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