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ΠΑΟΚ: Και χωρίς Καλάθη απέναντι στη Δόξα Λευκάδας - Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου»

Με εκτεταμένο ροτέισον απέναντι στη Δόξα Λευκάδας ο ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Και χωρίς Καλάθη απέναντι στη Δόξα Λευκάδας - Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου»
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Με αρκετές αλλαγές προσώπων θα υποδεχθεί στο κεκλεισμένων των θυρών «Παλατάκι» τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο ΠΑΟΚ που εκτός από τον Τσέντι Όσμαν, εκτός αποστολής θα βρίσκεται και ο Νικ Καλάθης.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε να αφήσει εκτός 12αδας τον Τσέντι Οσμάν, παίζοντας το πρώτο του επίσημο παιχνίδι χωρίς τον Τούρκο προκειμένου να πάρει απαραίτητες και πολύτιμες ανάσες, ενώ όπως έγινε γνωστό για τον ίδιο λόγο και ο Νικ Καλάθης θα παραμείνει εκτός.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Μπαζίνας.

Παράλληλα, εκτός επιλογών έμεινε τόσο ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, όσο και ο Κλίφορντ Ομορούγι.

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