Καρβαχάλ: «Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα στη Γερμανία ήταν να αγοράσω σπίτι στους γονείς μου»

Ο Ντάνι Καρβαχάλ χρειάστηκε να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να μετακομίσει στη Γερμανία σε ηλικία μόλις 20 ετών, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Το 2012 ο Ισπανός δεξιός μπακ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η μετακίνηση στη Bundesliga αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία του, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες.

Ωστόσο, ο Καρβαχάλ δεν είχε στο μυαλό του μόνο την ποδοσφαιρική του εξέλιξη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν υπέγραψε το συμβόλαιό του ήταν να αγοράσει ένα σπίτι στους γονείς του.

«Όταν πήγα στη Γερμανία, υπέγραψα ένα πενταετές συμβόλαιο και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αγοράσω στους γονείς μου ένα σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός άσος εξήγησε πως η οικογένειά του αποτελούσε πάντα βασική προτεραιότητα, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος προερχόταν από μια ταπεινή γειτονιά. Μάλιστα, είχε αναφερθεί ξανά στη συγκεκριμένη κίνηση το 2018, εξηγώντας ότι ήθελε να κάνει αυτό το δώρο στους γονείς του μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία.

Η αποχώρηση από την Ισπανία, πάντως, δεν ήταν εύκολη. Ο Καρβαχάλ έχει παραδεχθεί πως το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν ο αποχωρισμός από τους γονείς του. Για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, επέλεξε να μείνει στο Ντίσελντορφ, όπου βρισκόταν ένας πρώην συμπαίκτης του, ενώ οι επισκέψεις των φίλων του τον βοηθούσαν να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

Η επιλογή της Λεβερκούζεν αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του. Οι εμφανίσεις του στη Γερμανία έπεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να τον επαναφέρει στο ρόστερ της το 2013, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σπουδαία πορεία με τη «Βασίλισσα».

Ο Καρβαχάλ πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ στις 18 Αυγούστου 2013 και ολοκλήρωσε την παρουσία του στον σύλλογο με 451 συμμετοχές και 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι Champions League και τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας.