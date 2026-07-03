Δίκη Μαραντόνα: «Δεν θα έμενε εκεί αν ήταν υγιής» - Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον «Ντιεγκίτο»

Ο πρώην δικηγόρος και μάνατζερ του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, κατέθεσε στη δίκη σχετικά με τον θάνατό του διάσημου Αργεντινού, ότι ο «Ντιεγκίτο» δεν θα είχε συμφωνήσει ποτέ να παραμείνει στο σπίτι που νοίκιαζε για την ανάρρωσή του, κάτι που τελικά οδήγησε στον θάνατό του το 2020.

«Εάν ήταν υγιής, ο Μαραντόνα δεν θα είχε περάσει περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα σε αυτό το σπίτι», που βρίσκεται στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου λάμβανε κατ' οίκον φροντίδα μετά από χειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κατέθεσε ο Μόρλα, στενός φίλος του Μαραντόνα και δικηγόρος στο επάγγελμα.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε εκεί σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του.

Η δίκη, που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο (επαρχία Μπουένος Άιρες), εξετάζει την καταλληλότητα και τις συνθήκες αυτής της κατ' οίκον φροντίδας, καθώς και την ευθύνη της ιατρικής ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την θεραπεία του Μαραντόνα.

Όπως και άλλοι μάρτυρες πριν από αυτόν, ο Ματίας Μόρλα δήλωσε ότι το δωμάτιο όπου διέμενε ο Μαραντόνα «ήταν πολύ κακώς επιπλωμένο» και ότι το σπίτι «δεν είχε ούτε ιατρικό εξοπλισμό ούτε ασθενοφόρο» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όσο ζούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Μόρλα διαχειριζόταν τις υποθέσεις του και προσλάμβανε προσωπικό για να τον φροντίζει. Ωστόσο, ισχυρίσθηκε ότι δεν είχε καμμία συμμετοχή στην κατ' οίκον νοσηλεία:

«Όλοι εμπιστευόμασταν την Swiss Medical (σ.σ. ιδιωτική ιατρική εταιρεία), δεν είμαι ιατρός».

Ο Μόρλα είναι ένας από τους λίγους μάρτυρες που μίλησαν ευνοϊκά για τον νευροχειρουργό Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ο de facto προσωπικός ιατρός του Μαραντόνα και ο βασικός κατηγορούμενος σε αυτήν την υπόθεση: «Ο Ντιέγκο συμπαθούσε τον Λούκε, τον εμπιστευόταν απεριόριστα».

Η κατάθεση του Μόρλα είχε επιπλέον «ειδικό βάρος», λόγω της συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης του με τα παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή. Σε αυτήν την ξεχωριστή υπόθεση, ο Ματίας Μόρλα, δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα και άλλα τρία άτομα, θα δικασθούν για φερόμενη δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος «Μαραντόνα».

Νωρίτερα, ο Τζόναθαν Εσπόζιτο, ανιψιός και βοηθός του Μαραντόνα, ένας από τους πρώτους που εντόπισαν τον «Ντιεγκίτο» νεκρό στο κρεβάτι του, κατέθεσε: «Ήταν πρησμένος, η γλώσσα του κρεμόταν έξω και το σώμα του πάγωνε».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Λεοπόλντο Λούκε και άλλοι έξι επαγγελματίες υγείας, δικάζονται από τα μέσα Απριλίου για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακοβουλία», που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών και όλοι επιμένουν στην αθωότητά τους, ενώ μια νοσοκόμα, θα δικασθεί σε ξεχωριστή δίκη.