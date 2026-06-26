«Υποψήφιος για τον πάγκο της Μποταφόγκο ο Πέδρο Μάρτινς»

Τον Πέδρο Μάρτινς για τον πάγκο της Μποταφόγκο «συνδέουν» δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, με τον 55χρονο Πορτογάλο τεχνικό να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Μετά την αποχώρηση του Φράνκλιμ Καρβάλιο, η νέα διοίκηση της ομάδας αναζητά τον επόμενο προπονητή, θέλοντας να χτίσουν ένα νέο μακροπρόθεσμο πλάνο, με τον Πέδρο Μάρτινς να... τσεκάρει όλα τα κουτάκια.

Η ικανότητά του να κάνει πρωταθλητισμό είναι στοιχείο που τον έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των διοικούντων την Μποταφόγκο.

Τα τελευταία χρόνια ο Μαρτίνς εργάστηκε στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Γκαράφα, διατηρώντας σταθερά τις «μετοχές» του σε υψηλό επίπεδο στην αγορά, χάρη στην ευχέρειά του να χτίζει ομάδες με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Αν και δεν παίζει μόνος του για τη θέση, ο έμπειρος τεχνικός εξετάζεται σοβαρά προκειμένου να αναλάβει τα ηνία.

Στη θητεία του με τον Ολυμπιακό, ο Μάρτινς κυριάρχησε στην Ελλάδα, κατακτώντας συνολικά τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.