Στην Αλ Σαντ με «αστρονομικό» συμβόλαιο ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Ράζβαν Λουτσέσκου φουντώνουν, καθώς δημοσιεύματα από τη Ρουμανία τον συνδέουν έντονα με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαντ, η οποία φέρεται διατεθειμένη να τον δελεάσει με μία εξαιρετικά υψηλή οικονομική πρόταση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρουμανικό δημοσίευμα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σύλλογο του Κατάρ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη διανύσει σημαντικό δρόμο στις διαπραγματεύσεις τους.

Η Αλ Σαντ εμφανίζεται έτοιμη να προσφέρει στον 56χρονο τεχνικό απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.

Όπως επισημαίνεται, το οικονομικό σκέλος δεν αποτελεί εμπόδιο, καθώς η πρόταση θεωρείται άκρως ικανοποιητική για τον Ρουμάνο προπονητή. Το βασικό ζήτημα που απομένει να διευθετηθεί αφορά τη διάρκεια της συνεργασίας. Η ομάδα του Κατάρ προσφέρει συμβόλαιο δύο ετών, ενώ ο Λουτσέσκου επιθυμεί μία πιο μακροχρόνια συμφωνία, ζητώντας τριετές συμβόλαιο.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά. Ο μισθός είναι εξαιρετικός για τον Ράζβαν και πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Αυτή τη στιγμή συζητείται κυρίως η διάρκεια του συμβολαίου. Η Αλ Σαντ προτείνει δύο χρόνια, ενώ ο Λουτσέσκου επιθυμεί τρία», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ρουμανικά Μέσα.

Παρά την έντονη φημολογία, οριστική συμφωνία δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του έμπειρου τεχνικού.