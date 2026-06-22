· Ολυμπιακός

«Παρακολουθεί τον Βίνια ο Ολυμπιακός»

Την περίπτωση του Ματίας Βίνια φέρεται να τσεκάρει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Λατινική Αμερική.

«Παρακολουθεί τον Βίνια ο Ολυμπιακός»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «σκανάρει» την αγορά, με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να αποτελεί προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους» στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «rtiesporte», η ομάδα του Πειραιά ενδιαφέρεται για τον 28χρονο φουλ-μπακ της Ρίβερ Ματίας Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ με την Ουρουγουάη.

«Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την κατάσταση και αξιολογεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Φλαμένγκο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Το γεγονός πως ο Βίνια διαθέτει ιταλικό διαβατήριο λύνει το πρόβλημα που έχει προκύψει στο ρόστερ του Ολυμπιακού με τους μη κοινοτικούς παίκτες.

Η χρηματιστηριακή αξία του Ουρουγουανού βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε ομάδες όπως η Παλμέιρας, η Ρόμα, η Φλαμένγκο και η Ρίβερ Πλέιτ, ενώ παράλληλα έχει περάσει κι από τις Μπόρνμουθ και Σασουόλο.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στο Apertura της Αργεντινής με την Ρίβερ Πλέιτ, ενώ με την εθνική Ουρουγουάης έχει 44 συμμετοχές με 1 γκολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία – Δείτε φωτογραφίες από το Άπελντορν

19:51 MUNDIAL

LIVE: Αργεντινή - Αυστρία

19:46 SUPER LEAGUE

Επικό βίντεο του Παναθηναϊκού με Τσάπρα: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»

19:43 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Τσάπρα ο Λεβαδειακός: «Σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα μας»

19:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το ιδιαίτερο βίντεο της ανακοίνωσης του Τσάπρα και η ατάκα του νεαρού παίκτη

19:33 EUROLEAGUE

«Πλησίαζει στη Μπασκόνια ο Ερνανγκόμεθ»

19:29 EUROLEAGUE

«Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λάρκιν»

19:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή του Τσάπρα - Υπέγραψε μέχρι το 2030

19:02 SUPER LEAGUE

Ζίβκοβιτς για Λουτσέσκου: «Ήσουν κάτι παραπάνω από προπονητής, σ' ευχαριστώ για όλα»

18:51 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

18:47 MUNDIAL

Αργεντινή - Αυστρία: Οι ενδεκάδες για το πρώτο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ 2026

18:45 SUPER LEAGUE

«Παρακολουθεί τον Βίνια ο Ολυμπιακός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας