«Παρακολουθεί τον Βίνια ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «σκανάρει» την αγορά, με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να αποτελεί προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους» στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «rtiesporte», η ομάδα του Πειραιά ενδιαφέρεται για τον 28χρονο φουλ-μπακ της Ρίβερ Ματίας Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ με την Ουρουγουάη.

«Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την κατάσταση και αξιολογεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Φλαμένγκο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Το γεγονός πως ο Βίνια διαθέτει ιταλικό διαβατήριο λύνει το πρόβλημα που έχει προκύψει στο ρόστερ του Ολυμπιακού με τους μη κοινοτικούς παίκτες.

Η χρηματιστηριακή αξία του Ουρουγουανού βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε ομάδες όπως η Παλμέιρας, η Ρόμα, η Φλαμένγκο και η Ρίβερ Πλέιτ, ενώ παράλληλα έχει περάσει κι από τις Μπόρνμουθ και Σασουόλο.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στο Apertura της Αργεντινής με την Ρίβερ Πλέιτ, ενώ με την εθνική Ουρουγουάης έχει 44 συμμετοχές με 1 γκολ.