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Παναθηναϊκός: Το ιδιαίτερο βίντεο της ανακοίνωσης του Τσάπρα και η ατάκα του νεαρού παίκτη

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα με ένα ξεχωριστό βίντεο. 

Παναθηναϊκός: Το ιδιαίτερο βίντεο της ανακοίνωσης του Τσάπρα και η ατάκα του νεαρού παίκτη
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο παίκτης θα ενσωματώθει τις επόμενες ώρες στην προετοιμασία του Τριφυλλιού στην Ολλανδία και θα πιάσει δουλειά με το υπόλοιπο γκρουπ του Γιάκομπ Νίστρουπ, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με τον Ισπανό τερματοφύλακα, Ινιάκι Πένια, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (23/6).

Μάλιστα, η μεταγραφή του Τσάπρα ανακοινώθηκε και με ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, με τον παίκτη να κρατά ένα τριαντάφυλλο, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Μέσα στη βουή του δρόμου».

Στο ξεκίνημα ο 24χρονος μπακ δείχνει το τριφύλλι στο στήθος και λέει: «Που αλλού;».

Δείτε το βίντεο:

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