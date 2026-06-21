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«Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται για Ενμέτσα»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της Premier League βρίσκεται ο Φέλιξ Ενμέτσα της Ντόρτμουντ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

«Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται για Ενμέτσα»
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Η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Φέλιξ Ενμέτσα και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία.

Ο 25χρονος μέσος βρίσκεται με την Εθνική ομάδα της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ έως το καλοκαίρι του 2030. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες αναφέρουν πως εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μιας μετακίνησης στην Αγγλία.

Τα ίδια ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι η γερμανική ομάδα θα μπορούσε να εξετάσει προτάσεις που θα αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Ενμέτσα κατέγραψε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα σημαντικά γρανάζια της μεσαίας γραμμής των Βεστφαλών.

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