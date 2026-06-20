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Τρομακτική στιγμή: Ο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (video)

Ο προπονητής της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά το παιχνίδι με την Ο’Χίγκινς και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Τρομακτική στιγμή: Ο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (video)
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Στιγμές ανησυχίας προκάλεσε ο Φερνάντο Γκάγκο, καθώς υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε απέναντι στην Ο’Χίγκινς.

Ο 40χρονος προπονητής της χιλιανής ομάδας, που στο παρελθόν φόρεσε μεταξύ άλλων τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ένιωσε έντονη δυσφορία ενώ απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αρχικά προσπάθησε να συνέλθει πίνοντας νερό, ωστόσο οι ενοχλήσεις δεν υποχώρησαν.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του προπονητή της. «Ενημερώνουμε ότι ο τεχνικός διευθυντής μας, Φερνάντο Γκάγκο, υποβάλλεται σε σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και δεν θα βρίσκεται στις προπονήσεις της ομάδας σήμερα. Ο Φερνάντο Γκάγκο είναι σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο χιλιανός σύλλογος.

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