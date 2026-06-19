Η Boxing Day επέστρεψε στο πρόγραμμα της Premier League: Όσα θα δούμε την επομένη των Χριστουγέννων!

Το πρόγραμμα της Premier League αποκαλύφθηκε και μαζί επιστρέφει μια λατρεμένη συνήθεια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την Boxing Day, η οποία μετά από απουσία ενός έτους, επιστρέφει για να κρατήσει και πάλι συντροφιά στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα, 10 αναμετρήσεις θα λάβουν συνολικά χώρα στις 26/12, με την αγωνιστική να υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις.

Η νεοφώτιστη Χαλ Σίτι θα φιλοξενήσει τη Λίβερπουλ, με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την συμπωλίτισσα Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ». Δύσκολη έξοδος και για την Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να κοντράρονται με τη Νιουκάστλ στο Σέντ Τζέιμσις Παρκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Boxing Day στην Premier League:

Άστον Βίλα – Λιντς

Κόβεντρι – Τσέλσι

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ

Έβερτον – Σάντερλαντ

Φούλαμ – Μπράιτον

Χαλ – Λίβερπουλ

Ίπσουιτς – Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

Τότεναμ – Μπόρνμουθ