Σοκ στη Γαλλία: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ

Ο Ερίκ Ρουά άφησε την τελευταία του πνοή στα 58 του χρόνια και βύθισε στο πένθος το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Σοκ στη Γαλλία: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ
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Θλίψη έχει σκορπίσει στη Γαλλία η τραγική είδηση του θανάτου του προπονητή της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά.

Ο εκλιπών έκανε μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής των Νις, Λιόν και Μαρσέιγ, ενώ αγωνίστηκε και εκτός συνόρων σε Σάντερλαντ και Ράγιο Βαγεκάνο.

Την τελευταία τριετία κάθισε στον πάγκο της Μπρεστ, την οποία έβγαλε στο Champions League, ενώ φέτος η ομάδα του τερμάτισε στην 12η θέση.

Ο Ρουά έφυγε στα 58 του χρόνια, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, σε μία σοκαριστική είδηση που έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη τη Γαλλία.

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