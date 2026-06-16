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Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα

Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, Μπερνάρντο Σίλβα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα
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Κοντά σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών βρίσκεται ο Μπερνάρντο Σίλβα, καθώς απομένει μόνο η ανακοίνωση, για να επισημοποιηθεί η ένταξή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας, φέρεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ο 31χρονος άσος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων συλλόγων. Αρχικά βρέθηκε στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, ενώ στη συνέχεια η Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να είχε έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Την περασμένη σεζόν, ο Μπερνάρντο Σίλβα κατέγραψε 53 συμμετοχές με τη Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 3 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, συνέβαλε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ Αγγλίας, ενώ συνολικά με τη φανέλα της έχει πανηγυρίσει έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.

https://www.instagram.com/p/DZpUR0akck_/
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