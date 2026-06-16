Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Παύλος Έππας

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Παύλο Έππα. Ο 27χρονος μέσος τη φετινή σεζόν είχε 20 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Παύλου Έππα στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 27χρονος μέσος (18 Αυγούστου 1998) εντάχθηκε πέρυσι στο δυναμικό της ομάδας μας και από την πρώτη στιγμή έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής στους αγωνιστικούς χώρους. Συμμετείχε σε 19 αγώνες πρωταθλήματος, στους οποίους σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ενώ κατέγραψε και μία συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Παύλο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Παύλος Έππας δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τη φανέλα της Νίκης Βόλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Εύχομαι να έχουμε υγεία και με σκληρή δουλειά όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε τον κοινό μας στόχο».