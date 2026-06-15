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Ολυμπιακός: Η Μπράιτον ανακοίνωσε τον Κοστίνια (vid)

Ο Κοστίνια θα συνεχίσει κι επίσημα την καριέρα του στην Μπράιτον

Ολυμπιακός: Η Μπράιτον ανακοίνωσε τον Κοστίνια (vid)
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Ο Κοστίνια αποτελεί και επίσημα παίκτη της Μπράιτον, με τον πορτογαλικό δεξιό μπακ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και να συνεχίζει την καριέρα του στην Premier League.

Οι «γλάροι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του, με τον 25χρονο αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Η μεταγραφή αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους Πειραιώτες, καθώς το ποσό της συμφωνίας ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το «Athletic».

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χούρτσελερ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, τονίζοντας πως ο Κοστίνια βρισκόταν εδώ και καιρό στη λίστα της ομάδας.

Παράλληλα, στάθηκε στις αμυντικές του ικανότητες, την ένταση στο παιχνίδι του και την άνεση που διαθέτει τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα.

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